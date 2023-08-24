كرمت دائرة العمل الخيري في قطاع غزة المؤسسات والهيئات والجمعيات العاملة في مواسم الخير للعام 2023م.

وأشاد إسماعيل برهوم رئيس دائرة العمل الخيري، بدور المؤسسات العاملة في غزة، لما بذلته من جهود كبيرة في مواسم الخير من شهر رمضان وعيد الفطر والأضحى وغيرها.

وأوضح برهوم في كلمته أمام الحفل صباح اليوم الخميس، أن الدائرة بذلت جهودًا كبيرةً مع المؤسسات والجمعيات والهيئات الشريكة، من أجل مراكمة العمل الخيري في اتجاهات متعددة منها الإغاثية والتعليمية والصحية والتنموية.

وفي كلمته عن الجمعيات والمؤسسات الشريكة أكد أسامة اسليم مدير عام لجان الزكاة في قطاع غزة، أهمية العمل الجماعي والتنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات لما له دور كبير في الوصول لأكبر عدد من أبناء شعبنا والوقوف بجانبهم.

وقال اسليم، إن العمل في المجال الخيري يساعد في حفظ تماسك المجتمع ودعم مشروع المقاومة وقدرة شعبنا على الاستمرار في مواجهة المخططات والمؤامرات.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الوزارات والمؤسسات والهيئات الشريكة العاملة ضمن لمسة وفاء تقدمها الدائرة شكرًا وعرفاناً لهم ولدورهم.













المصدر / فلسطين أون لاين