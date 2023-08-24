السعودية والإمارات.. 6 دول تلتحق بعضوية مجموعة "بريكس"

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الخميس، موافقة مجموعة "بريكس" على انضمام 6 أعضاء جدد إلى التكتل بينهم مصر والسعودية والإمارات، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11.

وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي: إن"المجموعة وافقت على دعوة دول السعودية، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا، ومصر، وإيران، ليكونوا جزءا من التحالف".

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا، اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وذكر الرئيس الجنوب إفريقي، أن قمة هذا العام التي تستضيفها بلاده في الفترة بين 22-24 أغسطس/آب 2023، "توصلت أخيراً إلى اتفاق بشأن المبادئ والمعايير لعملية توسيع "بريكس" والتي كانت قيد المناقشة لفترة طويلة".

من جانبه، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: إن "إضافة أعضاء جدد لمجموعة بريكس سيزيد من قوتها كمنظمة وسيعطي جهودنا المشتركة زخما جديدا".

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بدوره. كتب محمد جمشيدي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على منصة "إكس": إن "العضوية الدائمة في مجموعة بريكس، هي حدث تاريخي ونجاح استراتيجي للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".

وفي السياق؛ رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي شارك بالقمة عبر تقنية الاتصال المباشر بالفيديو، بانضمام الأعضاء الجدد لـ بريكس، وقال: "نحن مستعدون للعمل مع الأعضاء الجدد والمهتمين بالتعامل مع منظمتنا"، مضيفاَ: "أود أن أؤكد لجميع زملائنا أننا سنواصل العمل الذي بدأناه اليوم بشأن توسيع تأثير البريكس في العالم".

وقالت جنوب إفريقيا رئيسة القمة: إن "23 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة، كالجزائر والسعودية وغيرها من الدول الصاعدة".

و"بريكس" تكتل خرج إلى العلن عام 2006، وعقد أول اجتماعاته في العام 2009 ويضم دول الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وتعتبر نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية.

المصدر / وكالات