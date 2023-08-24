ما هو موعد قرعة دوري أبطال اوروبا 2023-2024 وتنصيف الفرق؟

غزة/ محمد زقوت

يترقب محبو أكبر وأعرق المسابقات الأوروبية على مستوى الأندية، موعد قرعة دوري أبطال اوروبا 2023-2024 وتنصيف الفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وتمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من التتويج بلقب النسخة الماضية على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي ينتيجة 1-0 وهو اللقب الوحيد في مسيرة النادي الإنجليزي.

ويعد نادي ريال مدريد أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا المعروفة "ذات الأذنين" برصيد 14 لقب، وهي من البطولات التي يشرف على الاتحاد الأوروبي.

حيث انطلقت هذه البطولة عام 1955 ويشارك فيها أفضل الأندية الأوروبية المشاركة في الدوريات المحلية لكرة القدم ويختلف مشاركة عدد الأندية من دول إلى أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة لموسم 2023-2024 هي النسخة الأخيرة التي ستقام بالنظام القائم "الحالي" منذ 1993، وبدأ من الموسم القادم سيتم تطبيق النظام الجديد بإضافة أندية أخرى.

ما هو موعد قرعة دوري أبطال اوروبا 2023-2024؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وذلك يوم الخميس الموافق 31 (8) أغسطس الحالي.

ما هي المدينة التي تستصيف قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد؟

وحدد الاتحاد المدينة التي تستصيف قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وذلك في موناكو الفرنسية في الجهة الغريبة من القارة الأوروبية.

ما هي الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

من إنجلترا سيتواجد كلا من: نادي أرسنال ونادي مانشستر يونايتد ونادي مانشستر سيتي ونادي نيوكاسل.

من إسبانيا سيتواجد كلا من: نادي ريال مدريد ونادي برشلونة ونادي أتليتكو مدريد ونادي ريال سوسيداد.

من ألمانيا سيتواجد كلا من: نادي بايرن ميونيخ ونادي بروسيا دورتموند ونادي لايزبيغ و نادي يونيون برلين يونيون برلين.

من إيطالي سيتواجد كلا من: نادي نابولي ونادي إنتر ميلان ونادي ميلان ونادي لاتسيو.

من فرنسا سيتواجد كلا من : باريس سان جيرمان ونادي لانس.

من البرتغال سيتواجد كلا من: نادي بنفيكا ونادي بورتو.

ما هي تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

أندية التصنيف الأول: (نابولي - مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فاينورد ) .

أندية التصنيف الثاني: (أرسنال - مانشستر يونايتد - اتليتكو مدريد - بروسيا دورتموند - لايزبيغ - بورتو - انتر ميلان).

أندية التصنيف الثالث: (شاختار، ميلان، سالزبورغ، لاتسيو، ريد ستار).

أندية التصنيف الرابع (ريال سوسيداد، سلتيك، نيوكاسل، لانس، يونيون برلين).

المصدر / فلسطين أون لاين