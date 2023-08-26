26 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1920 حكومة الانتداب البريطاني تصدر أول قرار بريطاني بشأن الهجرة الصهيونية إلى فلسطين.
- 1920 الاحتلال البريطاني يسمح بهجرة 16500 مهاجر صهيوني إلى فلسطين.
- 1938 استشهاد 23 فلسطينيًا بانفجار لغم زرعه أفراد من منظمة أرغون الصهيونية في سوق الخضروات المركزية بمدينة يافا.
- 1957 الاتحاد السوفيتي يعلن نجاح تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم.
- 2000 العدو مدعومًا بالطائرات يحاول اغتيال القائد في كتائب القسام محمود أبو الهنود في عصيرة الشمالية، فيباغتهم بالرصاص فيقتل 3 منهم وينسحب مصابًا فيعتقله جهاز الأمن الوقائي.
- 2004 استشهاد فادي أبو عويمر 30 عامًا أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وإصابة آخر برفقته بجراح خطيرة.
- 2013 استشهاد 3 مواطنين وإصابة واصابة 15 آخرين بالرصاص الحي في مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة.
- 2014 انتهاء معركة العصف المأكول بانتصار المقاومة وطرد قوات العدو المتوغلة شرق قطاع غزة.
المصدر / فلسطين أون لاين