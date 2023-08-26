فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماذا يفعل نتنياهو في فندق (بالاس) الفلسطيني؟

البلدة القديمة بالقدس.. استيطان ومحاولات تهجير لا تتوقف

أن تستعيد فلسطينيّتك وتقاوم إلغاءها

العاروري..لغة التحدي ورسائل النار

طرد المستوطنين وتحرير الضفة

أسعار المنتجات الزراعية في قطاع غزة السبت 26 أغسطس

ما بعد عملية الخليل

التهديد الإسرائيلي بالاغتيالات سيزيد أزمة الاحتلال

الطقس: أجواء صيفية لطيفة حتى الثلاثاء

ابن غفير يترجم عقيدة مجتمع ودولة

26 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

26 اغسطس 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
...
26 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 26 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1920 حكومة الانتداب البريطاني تصدر أول قرار بريطاني بشأن الهجرة الصهيونية إلى فلسطين.
  • 1920 الاحتلال البريطاني يسمح بهجرة 16500 مهاجر صهيوني إلى فلسطين.
  • 1938 استشهاد 23 فلسطينيًا بانفجار لغم زرعه أفراد من منظمة أرغون الصهيونية في سوق الخضروات المركزية بمدينة يافا.
  • 1957 الاتحاد السوفيتي يعلن نجاح تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم.
  • 2000 العدو مدعومًا بالطائرات يحاول اغتيال القائد في كتائب القسام محمود أبو الهنود في عصيرة الشمالية، فيباغتهم بالرصاص فيقتل 3 منهم وينسحب مصابًا فيعتقله جهاز الأمن الوقائي.
  • 2004 استشهاد فادي أبو عويمر 30 عامًا أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وإصابة آخر برفقته بجراح خطيرة.
  • 2013 استشهاد 3 مواطنين وإصابة واصابة 15 آخرين بالرصاص الحي في مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة.
  • 2014 انتهاء معركة العصف المأكول بانتصار المقاومة وطرد قوات العدو المتوغلة شرق قطاع غزة.
المصدر / فلسطين أون لاين
#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث دولية #أحداث فلسطينية #26 فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة