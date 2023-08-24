ما هي نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 دور المجموعات؟

غزة/ محمد زقوت

يترقب محبو أكبر وأعرق المسابقات الآسيوية على مستوى الأندية، نتائج قرعة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024 في دور المجموعات.

وأجريت مراسم سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024، صباح اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور.

وتمكن فريق توج أوراوا ريد دياموندز الياباني من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا الماضية، على حساب نادي الهلال السعودي 1-0 في الإياب، بعد تعادله في الذهاب 1-1.

ويعد نادي الهلال السعودي أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا برصيد 4 لقب خلال أعوام: 4 (1991, 1999–2000, 2019, 2021) والأكثر وصافة برصيد 5 مرات.

وتٌعد من البطولات التي يشرف على الاتحاد الآسيوية لكرة القدم، وانطلقت هذه البطولة عام 1967 ويشارك فيها أفضل الأندية الآسيوية المشاركة في الدوريات المحلية لكرة القدم ويختلف مشاركة عدد الأندية من دول إلى أخرى.

وإليكم نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 دور المجموعات على النحو التالي:

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا "الغرب" في دور المجموعات

المجموعة الأولى: باختاكور الأوزبكي – الفيحاء السعودي – أهال بطل تركمانستان- العين الإماراتي.

المجموعة الثانية: السد القطري – ناساف الأوزبكي – الفيصلي الأردني – الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثالثة: الاتحاد السعودي – سيباهان الإيراني – القوة الجوية العراقي- أجمك الأوزبكي.

المجموعة الرابعة: الهلال السعودي – ناساجي الإيراني – مومباي الهند- نافابخور الأوزبكي.

المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس الإيراني – الدحيل القطري – الاستقلال الطاجيكي– النصر السعودي.





نتائج قرعة دوري أبطال آسيا "الشرق" في دور المجموعات

المجموعة السادسة: جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي – بانكوك التايلاندي – ليون سيتي سايلرز – كيتشي هونج كونج.

المجموعة السابعة: يوكوهاما الياباني – شاندونج تايشان الصيني– إينشيون يونايتد الكوري الجنوبي– كايا إيلويلو الفلبيني.

المجموعة الثامنة: بوريلام يونايتد التايلاندي – فينتفوريت كوفو الياباني – ملبورن سيتي الأسترالي- زيجيانج الصيني.

المجموعة التاسعة: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي – كاوازاكي فرونتال الياباني– جوهور دار التعظيم الماليزي- باثوم يونايتد.

المجموعة العاشرة: ووهان الصيني – يوهانج ستيلرز الكوري – هانوي الفيتنامي – أوروا ريدز الياباني.

وتواريخ مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا

وفيما يخص مواعيد وتواريخ مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، فمن المقرر أن تلعب مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات، لمجموعة الغرب يومي 18 و 19 سبتمبر المقبل، فيما تجرى مباريات الجولة الثانية يومي 2 و3/10/2023.

كما تنطلق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات يومي 23 و24/10/2023، وتلعب مباريات الجولة الرابعة يومي 6و7/11/2023، وتقام مباريات الجولة الخامسة من هذه البطولة يومي 27 و28/11/2023، ويختتم دور المجموعات بالجولة السادسة يومي 11و 12/12/2023.

كما حدد الاتحاد الآسيوي يومي 12 و12/02/2024، موعدًا لمباريات دور الـ 16 لمرحلة الذهاب، على أن تقام جولة الإياب 19 و20 من الشهر ذاته، وتلعب مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي يومي 4و5/3/2024، فيما تُجرى جولة الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

فيما تنظم مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب يوم 16/4/2024، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 23/4/2024، وستكون مباراتي الدور النهائي يومي 11 و118 مايو 2024 .

ونشير أيضًا في هذا المقال إلى أكثر الأندية التي توج بلقب دوري أبطال آسيا منذ انطلاق هذه البطولة الكبيرة في القارة الآسيوية والذي يعد نادي الهلال أكثر تتويجًا بها والأكثر وصافة.

أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا بالتاريخ بالترتيب، كالتالي:

نادي الهلال برصيد 4 مرات خلال أعوام: (1991،1999–2000، 2019، 2021). نادي بوهانج ستيلرز برصيد 3 مرات خلال أعوام: (1996–97، 1997–98، 2009). نادي أوراوا ريد دياموندز برصيد 3 مرات خلال أعوام: (2007، 2017، 2022). نادي استقلال الإيراني برصيد 2 مرتين خلال أعوام: (1970، 1990-91) نادي سيونجنام برصيد 2 مرتين خلال أعوام: (1995،2010). نادي الاتحاد السعودي برصيد 2 مرتين خلال أعوام: (2004، 2005). نادي جيونبوك برصيد 2 مرتين خلال أعوام: (2006، 2016). نادي الاحتلال الإسرائيلي برصيد 2 مرتين خلال أعوام: (1969، 1971). نادي السد برصيد 2 مرتين خلال أعوام: (1988–89, 2011).

المصدر / فلسطين أون لاين