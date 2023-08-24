الإعلان عن نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا.. إليكم التفاصيل

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24 اغسطس 2023 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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كأس دوري أبطال آسيا

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، مراسم قرعة النسخة 21 من بطولة دوري أبطال آسيا 2024/2023، التي تمتد منافستها حتى مايو المقبل.

ويشارك 20 فريقاً من منطقة الغرب في دور المجموعات من البطولة الآسيوية، مقسمين على 5 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق.

وفي نهاية دور المجموعات يتأهل إلى دور الـ 16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات الـ 10 (الشرق والغرب)، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023/2024

المجموعة الأولى:

باختاكور الأوزبكي، الفيحاء السعودي، آهل التركمانستاني، العين الإماراتي

المجموعة الثانية:

السد القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني، الشارقة الإماراتي

المجموعة الثالثة:

الاتحاد السعودي، سيباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي

المجموعة الرابعة:

الهلال السعودي، نساجي الإيراني، مومباي الهندي، نافباخور الأوزبكي

المجموعة الخامسة:

بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني، النصر السعودي

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا في فبراير وحتى أبريل 2024، على أن تجري مباراتي الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

المصدر / فلسطين أون لاين
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