مطلوب مهندس صناعي للعمل في شركة مصانع العودة

إعلان توظيف صادر عن شركة مصانع العودة تعلن فيه عن حاجتها لمهندس صناعي للعمل بمقر الشركة بقطاع غزة/دير البلح.
-ملخص الوظيفة: تطوير وتنفيذ عمليات التحسين والتحديثات التكنولوجية، مسؤول عن العـاملين
-مهارات ومؤهلات:
1- درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الصناعية.
2- خبرة لا تقـل عن سنتين في مجـال المصانع الغذائية
الوصف الوظيفي المهام والمسئوليات:
- تصميم عمليات الإنتاج التي تزيد من الكفاءة وتقليل الفاقد.
- مراجعة جداول الإنتاج والعمليات والمواصفات والمعلومات ذات الصلة.
- تطوير وتنفيذ عمليات التحسين والتحديثات التكنولوجية.
- تصميم أنظمة التحكم لتقليل التكاليف وقضايا الإنتاج.
- تطوير معايير التصميم والإنتاج بالتعاون مع الإدارة والموظفين.
- تصميم مخطط المرافق وتحديد المتطلبات.
- مسؤول عن العـاملين داخل المصنع.
طريقة التسجيل
- يقدم الطلب ( CV ، الشهادة الجـامعية، شهـادات الخبرة ) في مقر الشركة، دير البلح - شارع صلاح الدين
- ينتهي التسجيل بتاريخ 29/8/2023