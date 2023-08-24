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مطلوب مهندس صناعي للعمل في شركة مصانع العودة

24 اغسطس 2023 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة مصانع العودة تعلن فيه عن حاجتها لمهندس صناعي للعمل بمقر الشركة بقطاع غزة/دير البلح.

-ملخص الوظيفة: تطوير وتنفيذ عمليات التحسين والتحديثات التكنولوجية، مسؤول عن العـاملين

-مهارات ومؤهلات:

1- درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الصناعية.

2- خبرة لا تقـل عن سنتين في مجـال المصانع الغذائية

الوصف الوظيفي المهام والمسئوليات:

- تصميم عمليات الإنتاج التي تزيد من الكفاءة وتقليل الفاقد.

- مراجعة جداول الإنتاج والعمليات والمواصفات والمعلومات ذات الصلة.

- تطوير وتنفيذ عمليات التحسين والتحديثات التكنولوجية.

- تصميم أنظمة التحكم لتقليل التكاليف وقضايا الإنتاج.

- تطوير معايير التصميم والإنتاج بالتعاون مع الإدارة والموظفين.

- تصميم مخطط المرافق وتحديد المتطلبات.

- مسؤول عن العـاملين داخل المصنع.

طريقة التسجيل

- يقدم الطلب ( CV ، الشهادة الجـامعية، شهـادات الخبرة ) في مقر الشركة،  دير البلح - شارع صلاح الدين

- ينتهي التسجيل بتاريخ 29/8/2023

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