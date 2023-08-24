الفلسطيني الزيناتي يفوز بجائزة أبطال الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

غزة/ هدى الدلو:

حقق الفلسطيني نسيم مصطفى الزيناتي من قطاع غزة، فوزًا مستحقًا في جائزة أبطال الاستدامة المائة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا لعام 2023 عن الفئة المهنية.

وأعرب الزيناتي عن سعادته بهذا الفوز الذي قال: إنه يزيده إصراراً على أن تكون فلسطين، وخاصة غزة ظاهرة في المحافل الدولية والعالمية، "إذ تم إضافتنا للقائمة بصحبة شخصيات عربية وعالمية لها دور واضح وبارز في العمل من أجل تعزيز أهداف التنمية المستدامة".

وأشار إلى أهمية التصنيف لأثره المستدام في تحفيز الكثير من الشبان في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، لتقديم المزيد من الجهود لتعزيز الاستدامة.

والزيناتي من قطاع غزة، في الثلاثينات من عمره، درس الإدارة التكنولوجية، وتخصص في مجال الريادة والاستدامة، تلقى تدريبات دولية في مجالات المسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة والاستدامة، شارك في العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية، وحصل على العديد من الجوائز الدولية.

ويقدم لقب بطل الاستدامة وفق تصنيف دولي في مجال الاستدامة لمن لديهم إنجازات مهمة، ومسؤولة في مجال تطبيقات الاستدامة، وترسيخها كممارسة مؤسسية، ويكون لها أثرها.

ويعد الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية، صاحب هذا التصنيف الدولي الذي يشمل مسارين رئيسيين للتعريف بأبطال الاستدامة، وقصص نجاحهم.

يأتي المسار الأول عبر الترشيح، وإتاحة فرص التقدم للمتخصصين من خلال مسابقة سنوية يتم الإعلان عنها كل عام، أما المسار الثاني فيتمثل في فتح باب العضوية ببرنامج "أبطال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وهو باب ترويجي لقصص نجاح "أبطال الاستدامة ودعم مسيرتهم المهنية في طريق تعزيزها".

وعما سيتم منحه للأبطال الذين أضيفوا إلى هذه القائمة، يقول الزيناتي: "تمنح الشخصيات المكرمة عددًا من المزايا، منها: إدراج اسم البطل في كتاب أبطال الاستدامة المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، ودرع تكريمية باسم المسابقة، إضافة إلى إدراج الاسم في المنصة الرقمية، والمشاركة كذلك كضيف شرف في المنتدى الدولي للترويج لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023".

ويوجه الزيناتي رسالة للشباب بأن "لكل مجتهد نصيب، فلا تجعل الواقع الصعب، والظروف المعقدة، وعدم قدرتك على السفر، وظروف الحصار سببًا في الوقوف عند طموحك أو هدفك، تجاوز هذه الصعوبات وانطلق، واغتنم الفرص، فقد لا تأتي إلا مرة، ولرب فرصة واحدة تحقق فيها نجاحًا، وتفتح لك أبواب رزق، وعطاء لا يتوقف، واهتم بما تزرع جيدًا لتحصد ثمارًا طيبة".

ولدى الزيناتي الكثير من الطموحات التي يسعى إلى تحقيها، ويقول: إنها مرتبطة بحجم الشغف الذي يمتلكه، ليؤسس لمراحل مهمة في تأهيل وتطوير الشباب للمشاركة في المحافل الدولية.

ويطمح بتمثيل فلسطين في مقرات الأمم المتحدة متحدثًا رئيسيًّا حول الجهود المستمرة في تعظيم أثر الاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لنرسي رسالة صمود بأن في غزة، هذه البقة الصغيرة دائماً شبابها مبدعون".