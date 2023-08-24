الهيئة 302 تدعو لتأمين أرض لبناء مدرسة أونروا قرب مخيم البداوي

دعت الهيئة 302 السلطات اللبنانية للتعاون في تأمين قطعة أرض مناسبة لبناء مدرسة جديدة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقرب من مخيم البداوي.

وأشارت في بيان صحفي وصل " " أن هذه الدعوة تأتي في إطار تفعيل المقاربات الاستراتيجية الإيجابية لتعزيز الوجود الفلسطيني في لبنان، كما تمتثل لمقتضيات البيان الصادر عن الأونروا بتاريخ 15 آب/أغسطس، الذي أفاد بالاتفاق على تنسيق جهود فِرق الهندسة التابعة للأونروا مع السفارة الفلسطينية في لبنان لتقييم المواقع المحتملة لبناء المدرسة.

ويشهد مخيم البداوي تحديات عديدة، حيث يعاني الطلاب من تزايد أعدادهم داخل المدارس ونقص البنية التحتية لاستيعابهم، ما أدَّى إلى احتجاجات متكررة منذ نهاية عام 2022، تطالب بإيجاد حل لهذه الأزمة الملحة وإقامة مدرسة جديدة تلبي احتياجات الطلاب.

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وتأتي هذه الدعوة أيضًا في سياق التحدّيات السكانية الكبيرة التي يواجهها سكان المخيم، حيث يصعب الحصول على مساحة مناسبة داخل حدود المخيم المُعترف بها من قبل الدولة اللبنانية والأونروا، وتعكف الهيئة 302 على تسليط الضوء على هذه الصعوبات والحث على توفير الدعم اللازم لإيجاد حلاً ملائمًا.

ومخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين أنشئ في شمال لبنان عام 1955، وتبلغ مساحته حوالي 2 كيلومتر مربع.

ويعيش فيه نحو 16500 لاجئ وفقًا لتقديرات الأونروا، على الرغم من أن العدد الفعلي يتجاوز الـ20 ألف نسمة من لاجئين وأفراد من جنسيات أخرى، ويضم المخيم 7 مدارس تابعة للأونروا تستقبل أكثر من 3000 طالب وطالبة.

وتؤكد الهيئة 302 التزامها بالعمل على حماية وتعزيز حقوق اللاجئين، وتأمل في أن يجد هذا النداء استجابة إيجابية من السلطات المحلية لتأمين مستقبل أفضل للجيل الشاب من الفلسطينيين في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين