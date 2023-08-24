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الكشف عن موعد لقاء القائد صالح العاروري عبر فضائية الأقصى

24 اغسطس 2023 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري

يحل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ القائد صالح العاروري، مساء اليوم الخميس 24/8/2023، ضيفًا على قناة الأقصى الفضائية.

وسيتناول اللقاء الذي سيبث الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس خلال برنامج "ثورة شعب"، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

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وكما سيجري الحديث عن الوضع في الضفة الغربية والقدس، وقضية الأسرى، وغيرها من القضايا الحاضرة على الساحة الفلسطينية.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدَّساته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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