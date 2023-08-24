تنويه مهم من إدارة المرور والنجدة بالشرطة لمواطني مدينة غزة

أصدرت إدارة المرور والنجدة بجهاز الشرطة، تنويهًا مهمًّا لمواطني مدينة غزة، وذلك بخصوص العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير مفترق الشجاعية.

ونوَّهت الإدارة في تصريح لها، أنه سيتم إغلاق المكان، حيث سيتم البدء بتنفيذ مشروع مفترق الشجاعية على عدَّة مراحل ابتداءً من يوم السبت 26/8/2023، حسب الخطة المرورية المشتركة بين بلدية غزة وإدارة شرطة المرور والنجدة والشركة المنفذة الشركة الفلسطينية الشرقية الخيسي.

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وحول تفاصيل إغلاق المرحلة الأولى قالت إنه خلالها سيتم إغلاق كلي لدحلة الشجاعية الشمالية، وإغلاق كلي لشارع صلاح الدين الجانب الغربي من طرف تقاطع دحلة الشجاعية الجنوبية حتى مفترق الشجاعية.

وكذلك إغلاق الجانب الجنوبي من شارع الوحدة، إغلاق منتزه الشجاعية.

وبشأن الطرق البديلة:

▪️ القادم من شارع عمر المختار حتى شارع صلاح الدين يلزم دحلة الشجاعية الجنوبية ومن ثم يلزم يمينًا أو يسارًا طرف شارع صلاح الدين.

▪️ القادم من شارع صلاح الدين متجه جنوبًا يلزم اليمين باتجاه شارع الوحدة غربًا ويتجه نحو شارع رشيد الشوا عند موقف الزهرة ومن ثم شارع عمر المختار أو يلزم اليسار ومن ثم يسلك شارع السكة كطريق بديل.

▪️ القادم من شارع بغداد شرقًا ومتجه جنوبًا يستمر غربًا باتجاه شارع الوحدة ومن ثم يسلك شارع رشدي الشوا عند موقف الزهرة ومن ثم شارع عمر المختار.

المصدر / فلسطين أون لاين