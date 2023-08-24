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وظائف شاغرة في وكالة ميلاد الإخبارية

24 اغسطس 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن وكالة ميلاد الإخبارية بغزة تعلن فيه عن الوظائف الشاغرة التالية:

أولاً: وظيفة محررة صحفية، وفقاً للشروط التالية/

1- ان تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص صحافة واعلام او اي تخصص ذو علاقة

2- ان تكون المتقدمة من سكان محافظة غزة .

3- العمل كفترة تجريبية بعقد.

4- التسجيل للإناث فقط

ثانياً: تسويق إعلامي، وفقاً للشروط التالية/

1- أن يكون المتقدم/ة حاصل علي شهادة في الادارة او الاقتصاد من جامعة معترف بها

2- ان يكون لديه خبرة في المجال

3- ان يكون من سكان غزة

4- لديه/ا القدرة علي التواصل والعمل الميداني

5- العمل كفترة تجريبية 3 شهور

- نسبة وبدل مواصلات

طريقة التسجيل

-   للتسجيل لوظيفة ( تسويق إعلامي ) من خلال الرابط التالي:

https://e.pef.ps/Jobs/Details/345

-   للتسجيل لوظيفة ( محررة صحفية ) من خلال الرابط التالي:

https://e.pef.ps/Jobs/Details/335

- للتسجيل للوظيفة من خلال انشاء حساب عبر موقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتعبئة البيانات المطلوبة من السيرة الذاتية والمؤهل العلمي الخ ... وللتعرف على طريقة فتح حساب عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/kDqTmdDayl0

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 26/8/2023

 
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