مطلوب مندوبي مبيعات للعمل في شركة نت ستريم

إعلان توظيف صادر عن شركة نت ستريم بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لمندوبين مبيعات ميدانيين.
المواصفات والمهارات المطلوبة
- يمتلك خبرة في مجال التسويق الميداني.
- لديه مهارات التواصل والتفاوض مع الآخرين والاقناع.
- القدرة على العمل تحت الضغط ولفترات طويلة.
- لا يشترط تخصص معين للعمل معنا.
طريقة التسجيل
- يرجى من الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )
- مع العلم ان اخر موعد لتقديم الطلبات هو 25/8/2023
- سيتم الاتصال على المرشحين لإجراء المقابلات في أقرب موعد، سيتم الاختيار وفقا لتوفر المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة.