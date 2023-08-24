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مطلوب مندوبي مبيعات للعمل في شركة نت ستريم

24 اغسطس 2023 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة نت ستريم بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لمندوبين مبيعات ميدانيين.

 المواصفات والمهارات المطلوبة

- يمتلك خبرة في مجال التسويق الميداني.

- لديه مهارات التواصل والتفاوض مع الآخرين والاقناع.

- القدرة على العمل تحت الضغط ولفترات طويلة.

- لا يشترط تخصص معين للعمل معنا.

طريقة التسجيل

- يرجى من الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- مع العلم ان اخر موعد لتقديم الطلبات هو 25/8/2023

-  سيتم الاتصال على المرشحين لإجراء المقابلات في أقرب موعد، سيتم الاختيار وفقا لتوفر المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة.

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