فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خاطر لـ"فلسطين": "الخطة الخمسية" للاحتلال تُنذر بتهويد القدس وتغيير هويتها

المقدسيون يهدّدون بتصعيد احتجاجهم على فرض الاحتلال مناهجه بمدارسهم

إصابات ومحاصرون إسرائيليون في انهيار صخري بمنطقة البحر الميت

تثمين قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بإعفاء الإذاعات من رسوم الترخيص

مستوطنون يقتحمون " الأقصى" بحراسة مشددة

توصيات بتعاون مجتمعي وتطوير قانونَي لحماية الأسرة من الإساءة الرقمية

أغنية مثيرة لحمزة نمرة تتصدر التواصل الاجتماعي

تخللتها مواجهات وإصابات.. حملة اعتقالات واسعة بالضفة

جديد في إستراتيجية (إسرائيل) حيال أراضي الـ1967

توظيف (إسرائيل) العسكري للذكاء الاصطناعي: واقع وتحديات

خاص خاطر لـ"فلسطين": "الخطة الخمسية" للاحتلال تُنذر بتهويد القدس وتغيير هويتها

24 اغسطس 2023 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
...
رئيس مركز القدس الدولي، د. حسن خاطر
القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد رئيس مركز القدس الدولي د. حسن خاطر، أن ميزانية ما تسمى "الخطة الخمسية" التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا البالغة 3.2 مليارات شيقل للأعوام (2024-2028) ترمي إلى تغيير الهوية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح خاطر لصحيفة "فلسطين" أن حكومة المستوطنين الفاشية تستخدم الأموال لتعزيز جرائم التهويد واستهداف الهوية الفلسطينية وطمسها، وتحريف المناهج التربوية.

وقال: "الميزانية الأخيرة التي أقرتها سلطات الاحتلال ضمن خطتها الخمسية، ترمي إلى التلاعب بتفاصيل الحياة اليومية للمقدسيين لتشديد القيود عليهم، والترويج لعمليات التهويد".

وأشار إلى أن وزير المالية المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" حجب ميزانية التعليم عن المدينة المقدسة بدعوى أنها لا تخدم دولة الاحتلال وتساعد في تعزيز الهوية الفلسطينية لدى المقدسيين.

اقرأ أيضاً: بـ3.2 مليار شيكل.. الاحتلال يصادق على خطة لأسرلة القدس

وذكر أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تُعدُّ بداية لحرب جديدة على هوية المدينة المقدسة، والوجود العربي، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشدد على أن تحركات الاحتلال الأخيرة وخطته التي فرضها، تستدعيان وضع إستراتيجيات فلسطينية من أجل حماية المقدسيين، وتوفير الدعم المادي لهم؛ للحفاظ على الهوية الفلسطينية والعربية في المدينة.

ولفت خاطر إلى أن خطة الاحتلال تستهدف أيضًا التعليم الذي يعاني من تغول الاحتلال على المدارس والطلبة.

والأحد الماضي صدّقت حكومة المستوطنين الفاشية على "الخطة الخمسية" الجديدة، بموازنة تزيد على ملياري شيقل، لتشديد قبضتها على شرقي مدينة القدس، فيما حذفت مقترحًا لتشجيع الطلبة المقدسيين على مواصلة دراساتهم العليا في الجامعات الإسرائيلية، بمبلغ 200 مليون شيقل.

#تهويد القدس #الخطة الخمسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة