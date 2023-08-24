وزير جيش الاحتلال يتوجه للولايات المتحدة اليوم

توجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، فجر اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة.

ووفق ما أورده موقع واي نت العبري، فإن غالانت سيلتقي بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبسفراء دول مجلس الأمن، وتقديم "إحاطة أمنية" لهم، دون توضيح ما هيتها.

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كما سيشارك غالانت في سلسلة فعاليات خاصة بقواته ودعمها.

وقال مراقبون سياسيون فلسطينيون إن حكومة الاحتلال ربما تحضر لممارسة حماقة عسكرية تجاه قوى المقاومة في أماكنها، كطوق نجاة من الحالة السياسية الصعبة التي تعيشها "الدولة" ووقف حالة التدهور الأمني بين صفوف المستوطنين الحاصلة بفعل عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين