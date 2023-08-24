تخللتها مواجهات وإصابات.. حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بـ الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق، حيث بلغ عن إصابات برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق بالغاز السام المدمع.

28 معتقلا

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 28 مواطنا من عموم الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق للأجهزة الأمنية للاحتلال.

المصادر ذاتها أكدت أن الاقتحامات تركزت في محافظات نابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم وأريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد التحقيق مع قاطنيها واحتجازهم لساعات.

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وقال نادي الأسير إنه عرف من بين المعتقلين: الجريح عكرمة الخماش من البلدة القديمة بنابلس، وهمام لافي من بلدة عقربا جنوب نابلس، ومحمد السيد، وحسن بحورة، وياسين بحورة من مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، وعبود أبو سرور من مخيم جنين، ومن محافظة طولكرم طالت الاعتقالات، عذاب ساهر الباشا، وبهاء أيمن صباريني، ورشيد محمود بشرات، وأيهم وائل شيخ يوسف، بينما من بلدة عزون اعتقلت قوات الاحتلال أدهم شلو، وحماد شلو.

اعتقال 16 شابا

وفي الخليل وخاصة في مخيم الفوار طالت الاعتقالات 16 شابا عرف منهم: المحرر مثنى القواسمي، وساهر غطاشة، وباجس المغالسة، ويوسف العناتي، وعبد المجيد حليقاوي، وجهاد ياغي، وأنس العبسي، وأكرم جودة، وأحمد أكرم جودة، وسعيد أكرم جودة، وعبد وليد أبو عواد، ومحمود وليد أبو عواد، وسام المغالسة، وأحمد خليل مطرية، وعيسى براهمة والمحرر سفيان جمجوم.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال الخاصة والتعزيزات العسكرية في حي الياسمينة بنابلس، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب محاصرة منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، تبعها وصول تعزيزات من منطقة الطور وانتشرت في محيط البلدة القديمة.

محاصرة واعتقال مقاوم

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عكرمة الخماش بعد محاصرة منزله، علما أن الخماش عضو في مجموعات "عرين الأسود"، وكان قد أصيب بجراح خطيرة جراء انفجار عرضي لعبوة ناسفة أثناء تجهيزها العام الماضي.

وفي محافظة جنين، دارت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي نفذت حملة مداهمات واقتحامات في عدة بلدات بالمحافظة، حيث تعرضت قوات الاحتلال إلى إطلاق نار خلال اقتحام بلدة يعبد، بينما دارت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة مخيم عقبة جبر بأريحا، ودفعت وتعزيزات عسكرية باتجاه المخيم، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم التي أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان.

المصدر / فلسطين أون لاين