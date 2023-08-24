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بالفيديو الاحتلال يقتحم بلدة عقربا بنابلس ويداهم منازل المواطنين

24 اغسطس 2023 . الساعة 03:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة عقربا جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتلت أسطح منازل المواطنين وتخريب محتوياتها.

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فيما دهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها ميدانيًا، وأغلقت جميع مداخل بلدة عقربا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى البلدة، وشنت حملة تمشيط واسعة النطاق برفقة وحدات قصاصي الأثر والكلاب البوليسية وجرافة عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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