موسكو: لن نترك هجوم الطائرات الأوكرانية المسيرة دون رد

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك هجوم كييف على منشآت مدنية في روسيا دون رد.

جاء ذلك ردًا على إسقاط قوات الدفاع الجوي الروسي طائرتين مسيرتين في منطقة كيروفسكي بالقرب من قرية شايكوفكا بعد ظهر أمس الأربعاء.

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وكان حاكم المنطقة فلاديسلاف شابشا قد أعلن في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" أنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنى التحتية.

كذلك حاولت طائرات مسيرة مهاجمة موسكو ليلًا، فيما تم إسقاط مسيرتين في منطقة موجايسك وخيمكي وأصابت أخرى برجا في مدينة موسكو ولم يصب أحد بأذى، بينما تحطمت نوافذ بعض المباني المجاورة.

كذلك فقد أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة قنبلة على منطقة بيلغورود، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

المصدر / وكالات