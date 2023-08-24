جلسة جديدة للجنة الاستئناف لمناقشة قضية قعدان

مؤمن الكحلوت:

تعقد لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم جلسة جديدة يوم السبت القادم لمناقشة قضية اللاعب سامي قعدان، بناء على الطعن الذي قدمه نادي شباب رفح، ضد قرار اتحاد كرة القدم بقيده على كشوفات نادي خدمات رفح.

وناقشت اللجنة في جلستين سابقتين القضية من جميع جوانبها، وجمعت الأوراق الخاصة بالقضية كافة، كما واستدعت اللاعب للاستماع لأقواله، والتأكد من توقيعه على بعض الأوراق.

ومن المحتمل أن تعقد اللجنة 6 جلسات قبل اتخاذ القرار النهائي الخاص بالقضية، وهي المدة القانونية الممنوحة للجنة للبت في أي قضية مرفوعة لها.

وأوقف اتحاد كرة القدم قعدان حتى نهاية مرحلة الذهاب، بعد توقيعه على كشوفات ناديي شباب وخدمات رفح، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة ألف دينار أردني.

ولوح نادي شباب رفح بالتوجه للمحكمة الرياضية في نهاية المطاف، في حال لم يحصل النادي على حقه بقيد اللاعب قعدان، على كشوفاته باتحاد كرة القدم.

وقال عضو مجلس الإدارة محمود قشطة، أن النادي قدم كافة أوراقه والإثباتات للحصول على حقه بقيد اللاعب قعدان على كشوفاته، وينتظر قرار لجنة الاستئناف، متمنيا أن يتم قيده على كشوفات ناديه.

وكان نادي شباب رفح قد حصل على ورقة استغناء اللاعب قعدان، من نادي كيما أسوان المصري ودفع مبلغ مالي مقابل ذلك، وتعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم قادمة.

ووقع قعدان على استمارة لنادي شباب رفح في زيارته السابقة إلى غزة بشهر يناير الماضي، إلا أن خدمات رفح اعترض على عملية انتقاله في ظل ارتباط اللاعب باتفاق موثق على أن يعود للأخضر في حال قرر العودة لغزة.

وأرفق شباب رفح في طلبه عدة وثائق لتعزيز موقفه أمام لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، من بينها كتاب الاستغناء من نادي كيما أسوان وورقة المخالصة مالية، إلى جانب العقد الخارجي المبرم بين النادي واللاعب.

وحصل خدمات رفح على قرار من اتحاد الكرة بقيد اللاعب، بعدما أرفق في طلب قيد اللاعب، إقرار وتعهد موثق لدى لجنة شؤون اللاعبين بأن يكون له الحق في استعادة اللاعب فور انهاء ارتباطه بكيما أسوان.

ورحل قعدان عن خدمات رفح في سبتمبر عام 2021 وانضم حينها إلى نادي ديروط، قبل أن ينتقل بعدها بأشهر إلى صفوف كيما أسوان، الذي رفض بدوره الاستغناء على اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين