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فنلندا تقدم مليوني يورو إلى مستشفيات القدس المحتلة

23 اغسطس 2023 . الساعة 22:49 بتوقيت القدس
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قدمت فنلندا، اليوم الأربعاء، 2 مليون يورو إلى الحكومة برام الله لدعم التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس المحتلة، من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم المالي المباشر "آلية بيغاس".

وقال ممثل فنلندا لدى السلطة الفلسطينية، السفير بايفي بيلتوكوسكي: "إن مستشفيات القدس تخدم المرضى الفلسطينيين من القدس وغزة والضفة الغربية برعاية صحية متخصصة منقذة للحياة وعالية الجودة".

وأضاف: "إن هناك حاجة ماسة إلى حل طويل الأجل لتحديات التمويل المستمرة للمستشفيات، والدعم المالي المقدم من فنلندا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال "بيغاس" الذي يساعد في الحفاظ على استمرار عمل هذه الخدمات الحيوية للأسر الفلسطينية".

 بدورها، أشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي بالإنابة ماريا فيلاسكو، إلى أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه يواصلون دعم مستشفيات القدس، للحفاظ على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع الفلسطينيين، إذ تلعب هذه المستشفيات دورًا مهمًا في قطاع الصحة الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس المحتلة #فنلندا #دعم مالي #مستشفيات القدس

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