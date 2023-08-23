تدهور في الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسير أحمد مناصرة المعتقل في زنازين سجن "أيالون"، يواجه تدهوراً خطيرا على وضعه الصحي والنفسي.

وحمّل النادي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير مناصرة، في ظل المعطيات الخطيرة التي ترد حول وضعه النفسي.

وفي السياق، قال المحامي خالد زبارقة، أحد محامي الدفاع عن مناصرة، إن جهودًا قانونية مستمرة تبذل من الطاقم القانوني في قضية مناصرة، تحديدًا فيما يتعلق بقضية عزله الانفرادي.

وكانت محكمة الاحتلال مددت العزل الانفرادي للأسير مناصرة في آذار/مارس الماضي لمدة ستة أشهر، بحيث تنتهي في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، علما أنه معزول انفراديا منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021.

واعتقل مناصرة عام 2015 وكان عمره 13 عاما، عقب إطلاق النار عليه وابن عمه حسن الذي استشهد على الفور، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف، قضى منها حوالي سبع سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين