الاحتلال يعتقل مواطنًا شرق غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، فلسطينيًا بدعوى تسلله عبر السياج الفاصل مع حدود قطاع غزة، إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "إن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيًا تسلل عبر السياج الحدودي من شمال قطاع غزة نحو الداخل، وتم نقله للتحقيق".

وكان مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" قد رصد 47 حالة اعتقال، من أبناء قطاع غزة، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من نصفهم قرب الحدود الشرقية للقطاع.

يذكر أن الاحتلال يعتقل في سجونه 179 أسيراً من قطاع غزة، أقدمهم الأسير "ضياء زكريا الفالوجي" المعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 1992، ومحكوم بالسجن المؤبد.

المصدر / فلسطين أون لاين