روسيا تكشف منظومة التمويه "ناكيدكا" لحماية الدبابات

أعلنت شركة "كلاشنيكوف" الروسية للصناعات العسكرية اليوم الأربعاء ابتكار منظومة تمويه تحمي الدبابات والمدرعات وتعمل على إخفائها من الرادارات، وفق وسائل إعلام روسية.

وقالت الشركة الروسية العملاقة في بيان صحفي، إن منظومة "ناكيدكا" توفر حماية من 3 مستويات ضد الرادار للدبابات والمركبات المدرعة والتحصينات، إذ تصبح الأسلحة غير قابلة للاكتشاف، حيث تقوم هذه المنظومة بتشويش الانبعاثات الكهرومغناطيسية والحرارية والأشعة تحت الحمراء.

وجاء في بيان للشركة نشره موقع "سبوتنيك" الروسي "لقد تلقت العديد من الشركات الهندسية الوطنية بالفعل العينات الأولى من "ناكيدكا" (العباءة أو المعطف باللغة الروسية) من المعهد العلمي لأبحاث الصلب لتجهيز الدبابات بها".

ومنظومة "ناكيدكا" عبارة عن درع سلبي قائم على "الفريت" (أكسيد الحديد) تم إطلاقه أول مرة في منتصف العقد الأول من القرن الـ21، وهو جهاز خفيف، بسمك يتراوح بين 8 و10 مليمترات، ويزن نحو 2 كيلوغرام لكل متر مربع، وهو مقاوم للحرائق الصغيرة.

ويحمي "ناكيدكا" المعدات من الكشف من قبل أنظمة الرادار المختلفة، لا سيما رادارات الأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري الموجودة على متن الطائرة والرادارات المحمولة جوا أو الأرضية وأنظمة التوجيه البصري وأنظمة البحث بالرادار للصواريخ المضادة للدبابات.

ومع تصاعد القتال في أوكرانيا، يسعى كل من الطرفين إلى إبراز قدراته العسكرية على الميدان.

وكانت الولايات المتحدة وعدت مطلع العام الجاري بإرسال 31 دبابة من طراز "إم1 أبرامز" القتالية إلى أوكرانيا، كما أكدت ألمانيا أنها ستنقل إلى حكومة كييف دباباتها من طراز "ليوبارد 2″، وتبعتهما كل من النرويج ودول أوروبية أخرى، الأمر الذي رحب به حلف شمال الأطلسي (ناتو) ووصفته أوكرانيا بـ"حلف الدبابات الكبير".

المصدر / وكالات