الاحتلال يقرر هدم منزلي الشهيدين مهند شحادة وحسن قطناني

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، هدم منزلي عائلتي الشهيدين مهند شحادة منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي" شمالي رام الله، وحسن قطناني منفذ عملية إطلاق النار في الأغوار.

ونفذ الشهيد مهند شحادة، عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي" في العشرين من شهر يونيو الماضي، وأدت لمقتل 4 مستوطنين.

فيما نفذ الشهيد حسن قطناني، عملية إطلاق نار في الأغوار في شهر أبريل الماضي، وأدت لمقتل 3 مستوطنات.

اقرأ أيضا: عملية مستوطنة "عيلي".. أداء نوعي للمقاومة وصفعة أمنية للاحتلال

اقرأ أيضا: الاحتلال يأخذ قياسات منزلَي مُنفذَي عملية "عيلي" تمهيدًا لهدمهما

وكانت قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل عائلة الشهيد شحادة في الـ21 من يونيو، بينما أخذ قياسات عائلة الشهيد قطناني في الـ30 من مايو.

المصدر / فلسطين أون لاين