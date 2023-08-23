راموس يقترب من الدوري السعودي

أكد الإعلامي السعودي عادل الماس، أن نادي الاتحاد السعودي اقترب من التعاقد مع المدافع الإسباني سيرخيو راموس، عبر صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيله رسميًا عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.



وقال الإعلامي المُقرب من البيت الاتحادي عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "بعد تعثر إتمام الاتفاق النهائي مع البرازيلي ماركينيوس، يقترب الاتحاد من إتمام صفقة انتقال النجم العالمي الإسباني راموس، وفي حال التوصل لاتفاق نهائي سيتم إعلان انضمام اللاعب للعميد خلال الساعات القادمة".



وشهدت الفترة الماضية تواتر تقارير صحفية تُفيد بأن الاتحاد عرض على اللاعب الإسباني 50 مليون يورو سنويًا، ومن المُرجح أن يوافق راموس على خوض تجربة جديدة في بطولة الدوري السعودي "دوري روشن"، وذلك بعد سنوات من اللعب في كرة القدم الأوروبية.



وكان راموس، صاحب الـ37 عامًا، قد انضم قبل عامين إلى باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد، وخاض اللاعب 58 مباراة بالقميص الباريسي عبر كل المسابقات، وسجل 6 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



يُذكر أن الاتحاد أبرم العديد من الصفقات العالمية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه لاعب الوسط نغولو كانتي، بالإضافة لمتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

المصدر / فلسطين اونلاين