فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مجلس الكنائس العالمي: الاحتلال الإسرائيلي يقمع الحرية الدينية في فلسطين

راموس يقترب من الدوري السعودي

"الإسلامية المسيحية" تحذر من مخطط استيطاني لإفراغ القدس من الفلسطينيين

تصاعد الاعتقالات السياسية بحق مقاومي الاحتلال والأسرى المحررين في الضفة

تفاصيل وتطورات أزمة مدرب الاتحاد السعودي وبنزيمة

حرائق مستعرة تغلق مضيق الدردنيل بتركيا لليوم الثاني

قرار مدرب إسبانيا بشأن لامين يامال يصدم منتخب المغرب

"كتلة جامعة القدس" تستنكر إبعاد الاحتلال لطالبتين عن منطقة أبو ديس

نصر الله يحذر: أي يد تمتد على لبنان ستقطع

قوات الاحتلال تنصب "بوابة حديدية" عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل

"الإسلامية المسيحية" تحذر من مخطط استيطاني لإفراغ القدس من الفلسطينيين

23 اغسطس 2023 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
...

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة المخطط الاستيطاني الجديد الذي أعلنت سلطات الاحتلال المصادقة عليه وتخصيص نحو مليار شيكل من أجل تنفيذه في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المخطط الجديد يعتبر الأضخم منذ عدة سنوات، ويتضمن بناء 2430 وحدة استيطانية وفندقية يضمان 500 غرفة استيطانية.

وأكدت أن المخطط الجديد يستهدف ترسيخ الوجود الاستيطاني في القدس والاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي ومحاصرة وخنق التجمعات السكنية الفلسطينية، وعزل المدينة نهائياً عن محيطها الفلسطيني.

اقرأ أيضا: بـ3.2 مليار شيكل.. الاحتلال يصادق على خطة لأسرلة القدس

وأشارت إلى أن هذا المخطط يتزامن مع خطة أخرى أعدها وزير أمن الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير تتضمن تخصيص 40 مليون دولار لإنشاء طرق استيطانية جديدة للتواصل بين مستوطنات القدس، وبناء مراكز لقوات الاحتلال، ونشر المزيد من كاميرات المراقبة الأمنية.

وحملت الهيئة المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم الاستيطانية التي تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها، مؤكدة أن الادانات الدبلوماسية الفارغة لم تعد كافية في لجم هذا التصعيد الاستيطاني.

 ودعت المجتمع الدولي والدول الفاعلة الى الخروج عن صمتها والتدخل، قبل انفجار قادم للأوضاع على الأرض لن يستطيع أحد إيقافه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #تهويد القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة