نصر الله يحذر: أي يد تمتد على لبنان ستقطع

هدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بقطع أي يد تمتد على لبنان، محذراً من التفكير باحتلال جزء من أرض لبنان.

وقال نصر الله في "رسالة التّحرير الثاني للعالم"، إن "لبنان هذا مسيّج برجاله بنسائه بجيشه بمقاوميه بأبطاله".

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وتابع في رسالته "كل من يفكّر أن يعتدي على لبنان، كلّ من يفكّر أن يحتلّ جزءً من أرض لبنان كل من تمتد يده على لبنان، عليه أن يعلم أنّ هذه اليد ستُقطع وأنّ هذه العين ستقلع".

المصدر / فلسطين أون لاين