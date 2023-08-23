تفاصيل وتطورات أزمة مدرب الاتحاد السعودي وبنزيمة

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن هناك أزمة قوية بين مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، ومهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، الذي حضر إلى النادي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ووفقًا لما ورد، فإن مدرب الاتحاد لم يطلب التعاقد مع بنزيما، ويرى أنه لا يُناسب أسلوبه وطريقته في اللعب، فيما أكد المهاجم الفرنسي للمفاوض السعودي سعد اللذيذ، الذي أقنعه بالحضور إلى دوري روشن السعودي، أن سانتو لا يتعامل معه باحترافية.



وأضاف ذات المصدر: "طلب بنزيما من مدربه منحه شارة القيادة؛ لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن سانتو رفض هذا الطلب؛ بحجة اختياره البرازيلي رومارينيو قائدًا للفريق".



المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني اتحاد جدة السعودي ون ون winwin twitter/ittihad

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وكان بنزيما قد ظهر بصورة رائعة مع الاتحاد خلال منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفًا؛ لكنه بعد بداية الموسم الجديد في دوري روشن السعودي، غاب عن التهديف خلال مباراتي فريقه أمام الرائد ثم الطائي.



واستهل الاتحاد "حامل اللقب" مشواره في دوري روشن بالفوز على الرائد برسم الجولة الأولى (3-0)، ثم تفوق على الطائي (2-0)، ويستعد "العميد" لملاقاة الرياض، أمسية الخميس 24 أغسطس/ آب، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المسابقة السعودية.

المصدر / فلسطين اونلاين