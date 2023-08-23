حرائق مستعرة تغلق مضيق الدردنيل بتركيا لليوم الثاني

علقت تركيا اليوم الأربعاء حركة الملاحة في مضيق الدردنيل شمال غربي البلاد، لليوم الثاني على التوالي بسبب حريق غابات اجتاح 1500 هكتار من الأراضي.

وأعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي أن المضيق الذي يقع على بعد نحو 320 كيلومترا جنوب غربي إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، أُغلق في الاتجاهين لتجنب تعريض الطائرات والمروحيات التي تواصل تعبئة خزاناتها بالمياه للخطر.

وقال إن "الوضع اليوم أفضل من الأمس"، مشيرًا إلى السيطرة على الحريق الذي يجتاح مقاطعة جناق قلعة.

وكانت الرياح التي وصلت سرعتها أمس الثلاثاء إلى 70 كيلومترا في الساعة أكثر هدوءًا صباح الأربعاء، إلا أن السلطات التركية تخشى تسارعا جديدا يصل إلى 60 كيلومترا في الساعة بعد ظهر الأربعاء.

وأخلي نحو 1251 شخصًا من سكان 9 قرى بالإضافة إلى حرم جامعي في المنطقة، حسب ما أعلن حاكم المقاطعة، في حين نقل 83 شخصًا تضرروا بسبب الدخان إلى المستشفى لفترة وجيزة. وأتت النيران على 10 منازل وعشرات الحظائر، حيث نفق نحو 90 حيوانًا.

وتشارك 8 طائرات و26 مروحية حاليا في جهود إطفاء الحريق مع أكثر من 2650 شخصا على الأرض، في حين تم إرسال سفينة إنقاذ إلى ميناء "جناق قلعة" للمساعدة في جهود إخماد الحرائق، طبقا لما أعلنته هيئة سلامة السواحل.

وتشهد تركيا موجة حارة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى نشوب حرائق هائلة بمختلف أنحاء البلاد. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق في "جناق قلعة".

المصدر / وكالات