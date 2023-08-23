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قوات الاحتلال تنصب "بوابة حديدية" عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل

23 اغسطس 2023 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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نصبت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بوابة حديدية عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، والمعروف بـ"جسر حلحول".

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت البوابة عند "جسر حلحول" في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها على المحافظة، لمنع تنقل المواطنين والتضييق عليهم.

وصعّدت قوات الاحتلال منذ عدة أيام عقوباتها الجماعية بحق أهالي المحافظة، إذ فرضت طوقا عسكريا مشددا على مدينة الخليل وقرى المحافظة وبلداتها كافة.

وشنت قوات الاحتلال حملات اعتقال طالت العشرات بمدينة الخليل ومناطق عدة بالضفة الغربية، في ظل تخوفاتها من عمليات مقاومة فدائية، ردا على جرائمها بحق الفلسطينيين والمقدسات.

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جاءت عقوبات الاحتلال على الخليل عقب مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر في عملية فدائية وقعت في الخليل صباح أول أمس الاثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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