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تفاقم خطير في الوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

23 اغسطس 2023 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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أكد نادي الأسير، أن الأسير أحمد مناصرة المعتقل في زنازين سجن "أيالون"، يواجه تفاقما خطيرا على وضعه الصحي والنفسي.

وحمّل النادي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير مناصرة، في ظل المعطيات الخطيرة التي ترد حول وضعه النفسي.

وأكد المحامي خالد زبارقة أن جهودًا قانونية مستمرة تبذل من الطاقم القانوني في قضية مناصرة، تحديدًا فيما يتعلق بقضية عزله الانفرادي.

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يُشار إلى أن أمر العزل الانفرادي بحق الأسير مناصرة ينتهي في شهر أيلول المقبل.

وفي عام 2015 اعتقل الاحتلال أحمد مناصرة، عندما كان في الثالثة عشرة من العمر، وقامت باستجوابه بطريقة قاسية وهددته بدون حضور محامٍ. ويقبع في السجن منذ ذلك الوقت، وفي الحبس الانفرادي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
#العزل الانفرادي #المحامي خالد زبارقة #الأسير أحمد مناصرة

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