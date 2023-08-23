مع إعلان الأخرس إضرابه.. 11 أسيرا يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام

قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام ارتفع إلى 11 أسيرا بعد إعلان الأسير ماهر الأخرس الإضراب عن الطعام فور اعتقال قوات الاحتلال له فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح نادي الأسيـر أن الاخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، اعتقل فجر اليوم وهو أسير سابق أمضى نحو 4 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

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ولفت النادي في بيان صحفي، إلى أنّ عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، إلى جانب المعتقل الأخرس، منهم ثمانية أسرى إداريين.

والأسرى هم: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، إضرابهما منذ 21 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق المضرب منذ 17 يومًا، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو، يواصلون الإضراب منذ 14 يومًا، وانضم للإضراب منذ أربعة أيام المعتقل الإداري سيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) من بلدة بيت عوا/ الخليل.

كما يواصل الأسير زاهر حمّاد (49 عامًا) من بلدة سلواد قرب رام الله رام الله إضرابه عن الطعام منذ أربعة أيام، للمطالبة بالسماح له بلقاء نجله الأسير محمد في سجن (عوفر)، والأسير حاتم القواسمة (42 عاما) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في سجن (ريمون).

المصدر / فلسطين أون لاين