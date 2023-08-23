الممول الرئيس لهجمات وأهداف بيت حانون

غزة / مؤمن الكحلوت:

ظهر اللاعب ربحي شتيوي صانع ألعاب فريق اتحاد بيت حانون، بشكل لافت خلال مباراتي فريقه أمام اتحاد الشجاعية وشباب خانيونس، في الجولتين الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ووضع شتيوي بصمته على معظمات هجمات وأهداف الفريق في الجولتين، وقام بتوصيل الكرات للمهاجمين بصورة دقيقة، حيث صنع الأهداف الثلاثة لزملائه في مباراة الأخيرة أمام شباب خانيونس، كما مرر العديد من الكرات السحرية في المباراتين وأهدرها المهاجمين.

كما وساهم شتيوي بوصول فريقه للدور نصف النهائي من بطولة الكأس، بعدما قام بلعب الكرة من ركنية ووصلت لزميله محمد التتري الذي سجل هدف الفوز في مرمى فريق خدمات خانيونس في الدور ثمن النهائي من المسابقة، وسجل ركلة الترجيح الحاسمة في مرمى فريق شباب في الدور ربع النهائي.

ويعتبر شتيوي "22" عاما، من أفضل لاعبي غزة في مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويلعب بالقدم اليسرى، وانتقل لفريق بيت حانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق نادي غزة الرياضي، كما أنه ينتظر إستصدار تصريح من قبل قوات الاحتلال للالتحاق بفريق شباب بلاطة أحد أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.