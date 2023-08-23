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الإفراج عن القيادي يوسف اللحام من بيت لحم بعد عامين من الاعتقال الإداري

23 اغسطس 2023 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن القيادي في حركة حماس يوسف اللحام من بيت لحم، بعد سنتين من الاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال "اللحام" في 13 سبتمبر عام 2021م، من منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وخلال فترة سجنه لمدَّة سنتين، تُوفي شقيقه "عبد الفتاح"، وحرمته قوات الاحتلال من وداعه والمشاركة في تشييعه.

والشيخ "يوسف اللحام" كان إمام مسجد مخيم الدهيشة الكبير لعدَّة سنوات، وهو أحد نشطاء العمل الاجتماعي والتطوعي.

واعتقل عدَّة مرات لدى الاحتلال، وأفرج عنه قبل عدَّة شهور، وأمضى ما مجموعه 15 سنة في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري بحجة أنه يمثل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها، كونه أحد قياديي حركة حماس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #بيت لحم #يوسف اللحام

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