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بلدية بيت حانون تكرّم صفوة الحفاظ 2 من أهل المدينة

23 اغسطس 2023 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
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بلدية بيت حانون تكرم صفوة الحفاظ 2 من أهل المدينة

نظَّمت بلدية بيت حانون حفل تكريم لصفوة الحفاظ 2 والبالغ عددهم 18 حافظًا وحافظة من أهل مدينة بيت حانون وعزبة بيت حانون وأبراج العودة والندى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبد الله عدوان رئيس البلدية والدكتور مجدي أبو عمشة رئيس الهيئة الإدارية والدكتور مرسي سلمان مدير أوقاف الشمال وعبد العزيز قاسم نائب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مخاتير ووجهاء المدينة والحافظين والحافظات لكتاب الله عز وجل المحتفى بهم وذويهم.

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وثمَّن رئيس البلدية جهود صفوة الحفظة في تسميع القرآن على جلسة واحدة، قائلاً: "إن هذا لشرف عظيم ومكانة جليلة للمرء في دنياه بانتسابه للقرآن"، مقدّماً شكره لدار القرآن والسنة التي لم تدخر جهداً في خدمة هذا الكتاب وأهله.

من جانبه أكد مدير أوقاف الشمال على دعم ومساندة أهل القرآن الذين بذلوا أنفسهم وأوقاتهم في صحبة كتاب الله، فجاء تكريم الله تعالى لهم.

في نهاية الحفل تمَّ تقديم درع المحبة والفخار لصفوة حفظة كتاب الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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