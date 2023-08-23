في صفقة جديدة.. النصر يتعاقد مع لاعب برتغالي شهير

أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، تعاقده مع الدولي البرتغالي الشهير أوتافيو، أفضل لاعب في الدوري البرتغالي الموسم المنصرم مع نادي بورتو.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، فيديو للإعلان عن صفقة أوتافيو قال فيه "أوتافيو أصبح واحدًا منا"، فيما قال اللاعب "أنا واحد منكم.. أراكم قريبًا".

التوقيع رسميًّا

ووصل ابن الـ28 عامًا إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الثلاثاء، تمهيدًا للتوقيع الرسمي.

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ويعتبر أوتافيو، الذي يلعب في مركز الجناح أو لاعب الوسط الهجومي، خامس صفقات الفريق النصراوي الصيفية، بعد كل من السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أليكس تيليس.

مسيرة احترافية

وبدأ أوتافيو، المولود في البرازيل، مشواره مع فِرق الناشئين في سانتا كروز، لكن مسيرته الاحترفية بدأت مع إنترناسيونال البرازيلي، ثم انتقل إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي، وأخيرًا بورتو الذي حقَّق معه لقب الدوري المحلي أعوام 2018 و2020 و2022 وفاز الموسم المنصرم بجائزة أفضل لاعب في الدوري.

المصدر / وكالات