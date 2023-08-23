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الاحتلال يُجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في "رهط"

23 اغسطس 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها في "رهط"- أرشيف

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة أبو غانم على هدم منزلها في مدينة رهط الواقعة في منطقة النقب، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال والوحدات التابعة لها اقتحمت المنطقة التي تسكن فيها العائلة، ومنحتها 10 دقائق لإخلاء المنزل وهدمه، وهددت أنه في حال لم تهدم العائلة المنزل فستهدمه الآليات والجرافات (الإسرائيلية)، وتفرض على العائلة غرامات باهظة.

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وتسكن عائلة أبو غانم في المنزل الذي جرى هدمه منذ أكثر من 17 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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