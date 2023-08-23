الدعليس: رزمة من الإجراءات والتسهيلات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين

أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الأربعاء، عن المصادقة على رزمة من الإجراءات والتسهيلات تخص البلديات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذها وتطبيق بنودها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدعليس في مقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة مع رؤساء البلديات والمجالس والهيئات المحلية، بحضور نائبه محمد الفرا، والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.

وقال الدعليس: "إنَّ متابعة العمل الحكومي بالتوافق مع رؤساء البلديات أقرت رزمة تسهيلات تشمل جميع الخدمات التي تقدّمها البلديات للمواطنين، مع مراعاة الشرائح والفئات الهشة اقتصاديًّا في المجتمع، وتخصيص تسهيلات محدَّدة للجرحى وذوي الشهداء والأسرى، تقديرًا لتضحياتهم".

اقرأ أيضًا: بالفيديو والصور "الدعليس" يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة تخص وزارة العمل

وأعلن الدعليس عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالموظفين الحكوميين وموظفي البلديات تمَّ إقرارها وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

وأكد على ضرورة المضي نحو إجراء انتخابات الهيئات والمجالس البلدية في محافظات قطاع غزة، مشدّدًا على الالتزام التام بما تفرزه نتائج الانتخابات، كحق طبيعي لأبناء شعبنا، داعيًا رئيس لجنة الانتخابات المركزية لزيارة غزة وبدء الخطوات العملية.

وأوضح الدعليس أن متابعة العمل الحكومي أصدرت بيانًا صحفيًا باركت فيه توافق الفصائل على إجراء انتخابات بلدية في القطاع، وأعلنت جاهزيتها التامة لتذليل جميع العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة في سبيل ذلك، موضحًا أنّها أطلعت جميع الفصائل والأطراف والمنظمات الحقوقية بقرارها.

وناقش رئيس متابعة العمل الحكومي خلال اللقاء مع رؤساء البلديات والمجالس والهيئات المحلية عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ في سبيل تعزيز عمل البلديات وتجويد الخدمات المقدّمة للمواطنين والحدّ من أي إشكاليات أو ملاحظات.

المصدر / فلسطين أون لاين