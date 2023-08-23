المقدسيون يهددون بالإضراب حال فرض المنهاج الإسرائيلي على طلبتهم

أكد المقدسيون على رفضهم القاطع للمنهاج الإسرائيلي المحرف، مؤكدين على مضيهم في دراسة المنهاج الفلسطيني كما العام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره ممثلون عن مدارس الإيمان والإبراهيمية ودار الحكمة والفرقان واتحاد أولياء الأمور بالقدس، اليوم الأربعاء.

وهدد الأهالي بالإضراب المفتوح إذا ما حاولت بلدية الاحتلال والمعارف الإسرائيلية فرض المنهاج الإسرائيلي.

وخلال خطبة الجمعة الماضية، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن تدريس المنهاج الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية لا يجوز شرعاً.

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وأوضح أن كل شعب في العالم له ديانة ومعتقد وثقافته وحضارته وعاداته وخصوصياته وله الحق في وضع المناهج الدراسية التي تناسبه.



ودعا أولياء الأمور لمتابعة موضوع المناهج التي يتلقاها أبناؤهم، والمطالبة بالاستمرار بالمناهج الحالية لأن الأطفال أمانة في أعناق ذويهم.

وجدد صبري التأكيد على فتوى الهيئة الإسلامية العليا في القدس، بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وعدم جواز المشاركة في الانتخابات التابعة لبدلية الاحتلال في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين