القناة 12 العبرية: "حماس" وإيران تقفان خلف موجة العمليات الفدائية في الضفة

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن حركة "حماس" وإيران تفقان خلف موجة العمليات الفدائية الدامية التي تجتاح الضفة الغربية.

وبحسب زعم المراسل العسكري للقناة 12 العبرية، نير دفوري، فإن حماس وإيران هما من يوجهان منفذي العمليات ضد جنود الجيش والمستوطنين.

وأوضح دفوري أنه وفي نهاية اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" يوم أمس تقرَّر أن تقوم قوات الاحتلال باستهداف مرسلي وموجّهِي منفذي العمليات.

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وأشار المراسل العسكري إلى الرد كان في اجتماع "الكابينت" يوم أمس، غامضًا ولم يتم تقديم تفاصيل عملية، متى ومن سيتم استهدافهم.

وتابع: "قد لا نرى رد فعل في الضفة الغربية، بل في أماكن أخرى حتى لو على حساب الدخول في جولة تصعيد في ساحة أخرى غير الضفة".

وأعلنت حركة "حماس" أمس تبنيها لعملية إطلاق النار الفدائية قرب مستوطنة كريات أربع جنوبي مدينة الخليل.

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وأسفرت العملية عن مقتلة مستوطِنة، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وأول من أمس قُتل مستوطنان في عملية مشابهة في بلدة حوارة بنابلس داخل إحدى مغاسل السيارات، فيما أشارت بعد وسائل الإعلام العبرية إلى أن "حماس" هي أيضًا من تقف وراءها.

المصدر / فلسطين أون لاين