موعد الكلاسيكو القادم 2024 بين ريال مدريد برشلونة في الدوري

غزة/ محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة الكلاسيكو القادم 2024 لموسم 2023-2024 بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات "الدوري" والتي تضمن نحو 20 نادياً.

ويترقب محبو الدوري الإسباني الدرجة الأولى وجماهير ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة الكلاسيكو القادم 2024 بين الغريمين في الدوري الإسباني "لا ليجا" موسم 2023-2024.

ونجح الفريق الكتالوني " البارسا" بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، بعد خوصه 38 مباراة نجح فيها بتحقيق 28 فوز، و4 تعادلات، 6 هزائم، رصيد 88 نقطة.

وجاء غريمه الفريق الملكي بمركز الوصافة برصيد 78 نقطة، بتحقيق 24 فوز، و6 تعادلات و8 هزائم منها مباراة الكلاسيكو في الذهاب بنتيجة 1-0، ومباراة كلاسيكو الإياب 2-1.

ونستعرض لكم موقع " " ملعب استضافة الكلاسيكو القادم 2024 الإياب، ومواعيد مباراة الكلاسيكو 2024 بالدوري للموسم الجديد بين الغريمين الميرينغي والبلوغرانا في الدول العربية، وعدد ألقاب الذي توج بها الملكي في الدوري على مر تاريخه.

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اسم ملعب الريال الذي يستضيف برشلونة في إياب الكلاسيكو 2024 بالدوري

يستضيف نادي ريال مدريد في مباراة الإياب الدوري الإسباني مباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة على ملعبه سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية وأسس هذا الملعب عام 1947 ويتسع عدد مقاعده لنحو 80 ألف مشجع.

يوم وتاريخ مباراة الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2024 بالليجا

حدد رابطة الدوري الإسباني للموسم الجديد، يوم وتاريخ مباراة إياب الكلاسيكو القادم 2024 في الدوري لموسم 2023-2024، ضمن الجولة 32 في الليجا في مرحلة الإياب، يوم الأحد الموافق 21/04/2024.

مواعيد الكلاسيكو القادم 2024 بين الملكي والبارسا بالدوري في الدول العربية

تنطلق صافرة حكم مباراة الكلاسيكو القادم 2024 في مرحلة إياب الكلاسيكو للموسم الكوري الجديد، في الدول العربية على النحو التالي:

في تمام الساعة 07:00م أو الساعة 15:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

في تمام الساعة 08:00م أو الساعة 16:00 بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان.

في تمام الساعة 09:00م أو الساعة 17:00 بتوقيت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعُمان والأردن وسوريا.

القنوات الناقلة لمباراة ذهاب الكلاسيكو القادم 2024 في الدوري بين يال مدريد وبرشلونة

تُذاع مباراة الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على قنوات بي إن سبورت الرياضية، وهي الوكيل الحصري لبث مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

معلق مباراة إياب الكلاسيكو القادم 2024 في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

لم يقع اختيار قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية حتى هذه اللحظة على معلق معين على مباراة كلاسيكو إياب الدوري الإسباني، ولكن من المتوقع أن يعلق على هذه المباراة المعلق الجزائري عصام الشوالي أو المعلق رؤوف خليف في مرحلة الإياب.

كما باقي على مباراة الكلاسيكو القادم 2024 لموسم 2023-2024؟

يتبقى على يوم انطلاق مباراة الكلاسيكو القادم للموسم الجديد بين ريال مدريد وبرشلونة نحو 241 يوم والذي يستضفها نادي الملكي "سانتياغو برنابيو".

عدد ألقاب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

بلغت عدد ألقاب نادي ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني نحو 35 لقب خلال المواسم التالي: 1931–32، 1932–33، 1953–54، 1954–55، 1956–57، 1957–58، 1960–61، 1961–62، 1962–63، 1963–64، 1964–65، 1966–67، 1968–69، 1971–72، 1974–75، 1975–76، 1977–78، 1978–79، 1979–80، 1985–86، 1986–87، 1987–88، 1988–89، 1989–90، 1994–95، 1996–97، 2000–01، 2002–03، 2006–07، 2007–08، 2011–12، 2016–17، 2019–20، 2021–22 .

الفِرق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإسباني عبر التاريخ بالترتيب

يتصدّر نادي ريال مدريد أكثر الفرق تتويجًا بلقب الدوري الإسباني على مر التاريخ هذه المسابقة برصيد 35 لقبًا، ويأتي برشلونة وصيفًا برصيد 27 لقبًا، يليه أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 11 لقبًا.

وإليكم قائمة الفرق المُتوجة بلقب الدوري الإسباني عبر التاريخ من الأكثر إلى الأقل تتويجًا، كالتالي:

نادي ريال مدريد برصيد (35 لقبًا).

نادي برشلونة برصيد (27 لقبًا).

نادي أتلتيكو مدريد برصيد (11 لقبًا).

نادي أتلتيك بيلباو برصيد (8 لقبًا).

نادي فالنسيا برصيد (6 ألقاب).

نادي ريال سوسيداد برصيد (2 ألقاب).

نادي ديبورتيفو لاكورونيا برصيد (1 ألقاب).

نادي إشبيلية برصيد (1 ألقاب).

نادي ريال بيتيس برصيد (1 ألقاب).

وأخيرًا، يسعى ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني والذي فاز به غريمه برشلونة في الموسم السابق والذي ينافس عليه 20 نادياً إسبانيا وأنفق الملكي حوالي 130 مليون دولار في سوق الانتقال هذا الموسم من أجل الظفر بهذا اللقب وغيره من الألقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين