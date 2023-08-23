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بسبب فقدانهم للأمن.. اجتماع قريب لغالانت مع رؤساء مجالس مستوطنات الضفة

23 اغسطس 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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غالانت إلى جانب بن غفير

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن اجتماع قريب يضم وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت وقائد القيادة الوسطى الجنرال يهودا فوكس مع رؤساء مجالس مستوطنات الضفة.

وبحسب تلك الوسائل، يأتي هذا الاجتماع لمناقشة مطالبة المستوطنين باتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما أسموه "الإرهاب" وتعزيز البناء وزيادة الشعور بالأمن، وذلك في أعقاب موجة العمليات الأخيرة.

ويوم أمس الثلاثاء علَّق رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، على زيادة حدَّة العمليات الفدائية التي تستهدف المستوطنين.

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وقال داغان في تعليقه: "نشهد انتفاضة في طور التكوين هنا، ولسوء الحظ فإن (الحكومة) لا تقدّم الرد المناسب".

ورأى أن عدم قيام حكومة نتنياهو بعملية عسكرية "حقيقة وجادة ومستمرة" في الضفة، فإنه من المتوقع أن تطلق المقاومة في الضفة الصواريخ لتصل إلى الخضيرة و"نتانيا"، إلى جانب وقوع موجة من العمليات في (تل أبيب) و"بتح تكفا" ومستوطنات الضفة.

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وكانت حركة حماس أعلنت أمس عن تبنيها لعملية أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة بالقرب من مستوطنة كريات أربع المقامة جنوب مدينة الخليل.

وجاءت عملية الخليل، بعد أقل من 24 من عملية فدائية أخرى، قتل خلالها مستوطنان في بلدة حوارة بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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