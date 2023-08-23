"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الجزائر للعام 2023/2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر للحصول على درجة الماجستير في تخصصات مختلفة للعام 2023/2024.

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة الماجستير في الجزائر اضغط هنـــا

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنـــــا.

وحول آلية تقديم الطلب، أفادت بأنه على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات .

وأكدت على ضرورة تقديم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

كما أرفقت عنوان الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982690

فاكس : 022987833

الايميل : [email protected]

وعنوان مكاتب التعليم العالي والبحث العلمي:

نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103

الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332

غزة - وزارة التربية والتعليم العالي - تل الهوا

المصدر / فلسطين أون لاين