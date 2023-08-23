مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى مقتحمون طقوسا تلمودية، فيما قدم حاخامات يهود للمقتحمين شروحات عن الهيكل المزعوم.

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ومن بعد صلاة الفجر، فرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وذلك لتأمين عملية الاقتحام.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيًا وزمانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين