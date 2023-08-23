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الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة أرجاء فلسطين

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الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة أرجاء فلسطين

23 اغسطس 2023 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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شاطئ مدينة غزة- أرشيف

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 24 أغسطس

ويوم غدٍ الخميس يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 25 أغسطس

أما الجمعة المقبل، فيكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت 26 أغسطس

والسبت، يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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