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مقتل شاب من الضفة في جريمة طعن في النقب

23 اغسطس 2023 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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جرائم قتل في الداخل المحتل

قتل شاب من الضفة الغربية في جريمة طعن وقعت فجر اليوم الأربعاء، في بلدة اللقية في النقب.

ووفق المعلومات الأولية فإن الضحية يدعى ماجد فيصل سعيد ادعيس، وهو من سكان بلدة يطا قضاء الخليل.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في اللقية في النقب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى البلدة، وقدم الإسعافات الأولية لشاب ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع للعلاج، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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