حملة اعتقالات في الضفة تطال نشطاء بحماس والجهاد وأسرى محررين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بـ الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واسعة بالضفة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات الاحتلال منزلي منفذي عملية الخليل من عائلة الشنتير في خلة مناع في مدينة الخليل، حيث أخذت القياسات للمنزلين تمهيدا لهدمهما.

وأجرت قوات الاحتلال مسحا هندسيا لمنزلي منفذي عملية إطلاق النار على شارع 60 بالقرب من مستوطنة كريات أربع تمهيدا لهدمه.

وخلال عملية المسح الهندسي للمنزلين، اندلعت مواجهات خلالها تم رشق قوات الاحتلال بالحجارة وإطلاق الألعاب النارية وإلقاء الزجاجات الحارقة على الجنود، دون وقوع إصابات في صفوف القوات المقتحمة للخليل، بحسب ما ورد في بيان المتحدث العسكري.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، عدة بلدات بمحافظة جنين بالضفة الغربية.

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واقتحمت قوات الاحتلال بلدات جبع واليامون وسيلة الظهر في مدينة جنين وشنت حملة مداهمات في تلك المناطق لمنازل المواطنين، من بينها منزل الأسير والقيادي في حركة حماس نزيه أبو عون واعتقلت نجله، ومنزل الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس قبل أن تعتقله.

كما اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي صادق أبو الخير عقب اقتحام منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، ومأمون محمد فريحات من بلدة اليامون غرب جنين، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، فيما استولت على مركبة من نوع "كادي" تعود للأسير أحمد نمر ملايشة.

ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة بين الشبان ومقاومين مع قوات الاحتلال، حيث تم استهداف جيبات وآليات الاحتلال بالعبوات محلية الصنع والقنابل الحارقة وصليات الرصاص.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، خلال مداهمات في عدة مناطق بالمحافظة.

اعتقال مربي والد أسيرين

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت المربي بلال اشتية والد الأسيرين معاذ ومالك اشتية بعد مداهمة منزله في بلدة تل، والأسير المحرر إبراهيم ماجد دغلس من منزله ببلدة برقة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقلت الطالب بجامعة النجاح عميد هلال حجازي من منزله بشارع عصيرة، والأسير المحرر سعيد بكر بلال من منزله بشارع المريج.

كما اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية من بينها منزل الطبيب شهيد معلا الذي اعتقل قبل يومين، ونفذت فيها عمليات تفتيش وعبثت بمحتوياتها وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من طولكرم وصيدا، بينهم أسير محرر ومصاب.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد شفيق عادل عبد الغني، وأنور عصام عادل عبد الغني، بعد إصابته بالرصاص الحي إثر المواجهات التي اندلعت في بلدة صيدا، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمار مناع بعد مداهمة منزله في حي عزبة الجراد شرق طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين