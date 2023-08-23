لجنة حقوقية عربية تدعو لإدراج الاحتلال بقائمة "العار"

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إلى إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي في قائمة "العار" الأممية.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال الدورة الـ52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية، برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري.

كما كلفت اللجنة الامانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، بالاستمرار في العمل على إدراج (إسرائيل) في قائمة "العار".

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ودعت اللجنة أيضاً إلى الاستمرار في دعم المسار القانوني لفلسطين بتوجهها إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على أراضيها، وتقديم الردود والمرافعات حول ولاية الاحتلال وأثره على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

كما أوصت اللجنة كذلك بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة للعمل مع المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية، ووقف جميع الإجراءات غير القانونية.

المصدر / وكالات