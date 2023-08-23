قتلى وإصابات بحادث سير في المكسيك

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 36 آخرون بجروح متفاوتة الثلاثاء، في المكسيك جراء تعرّض حافلة معظم ركابها مهاجرون من فنزويلا لحادث سير مروع.

وبحسب ما أفادت السلطات المكسيكية، وقع الحادث على الطريق السريع الذي يربط أواكساكا في الجنوب ببويبلا في الوسط. وقالت مديرية الأمن في ولاية بويبلا إن الحافلة "اصطدمت بشاحنة".

ونُقل المصابون إلى مستشفى في تيهواكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية بويبلا.

بدوره، أكد حاكم ولاية أواكساكا، سالومون جارا، وقوع الحادث مقدما تعازيه، من دون الإشارة الى الحصيلة.

وتعتبر المكسيك بلد عبور للمهاجرين من المثلث الشمالي لأميركا الوسطى (غواتيمالا وهندوراس والسلفادور) ومن فنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي وكوبا) في اتجاه حدود الولايات المتحدة.

ويسافر معظم المهاجرين بشكل غير شرعي، ويتكدس بعضهم في مقطورات شاحنات، ويقعون ضحايا مهربين يبتزونهم ويعرّضونهم لسوء معاملة.

ومطلع آب/أغسطس، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح جراء تعرض حافلة تقل مكسيكيين ومهاجرين لحادث وسقوطها في وادٍ في غرب البلاد.

وفي تموز/يوليو، قضى ما لا يقل عن 29 شخصا في حادث حافلة سقطت في وادٍ في ولاية أواكساكا.

المصدر / وكالات