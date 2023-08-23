اتحاد كرة القدم يفتح باب القيد استثنائياً

غزة / مؤمن الكحلوت:

وافق اتحاد كرة القدم فتح باب القيد بشكل استثنائي لناديي شباب السموع ووادي النيص، لقيد لاعبين جدد للمشاركة مع الفريقين في بطولات الموسم الحالي.

وجاءت موافقة الاتحاد نظرا للحالة التي يمر بها الناديين، وقرارهما بالانسحاب في وقت سابق من المشاركة في بطولة دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة، قبل العدول عن قرارهما.

وضم شباب السموع اللاعبين يحيى السباخي ومصعب أبو سالم بعد فسخ الأخير تعاقده مع نادي شباب الخليل قبل يومين، بينما عزز ترجي وادي النيص صفوفه باللاعب حازم الريخاوي، وثلاثتهم من لاعبي الخبرة في دوري المحترفين.

وتعادل شباب السموع مع مؤسسة البيرة بهدف لمثله في الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين، بينما فاز ترجي وادي النيص على شباب العبيدية بهدف نظيف.

يذكر أن اتحاد كرة القدم أغلق باب القيد والشطب في الثلاثين من يوليو الماضي على الصعيد المحلي، بينما مال زال ساريا عالميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" حتى نهاية الشهر الحالي.

وكان وفد من اتحاد كرة القدم قد التقى رئيس بلدية السموع وبعض رجال الأعمال في البلدة، لحثهم على استمرار دعم النادي والوقوف بجانبه، بعد قراره الانسحاب من بطولة الدوري، حيث تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي للحفاظ على مسيرة وانجازات النادي، بعد استقالة مجلس الإدارة وعزوف الجمعية العمومية عن الحضور لانتخاب مجلس جديد.